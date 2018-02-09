Туризм

Печоры вошли в топ-10 малых городов для отдыха на День влюбленных и Масленицу

Печоры вошли в топ-10 малых городов для отдыха на День влюбленных и Масленицу. Такие данные представил российский сервис аренды жилья Tvil.ru.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, квартир и домов с 13 на 18 февраля.

Суздаль (Владимирская область), Великий Устюг (Вологодская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Руза (Московская область), Осташков (Тверская область), Лахденпохья (Карелия), Печоры (Псковская область), Боровск (Калужская область), Горячий Ключ (Краснодарский край) и Судак (Крым) вошли в топ-10 малых городов, популярных у туристов для путешествий на День влюбленных и Масленицу.

По данным Tvil.ru, в Печорах проживание и питание вдвоем в праздники всех влюбленных и Масленицы обойдется туристам менее трех тысяч рублей в сутки, а дешевле всего в Горячем Ключе и Судаке (менее двух тысяч рублей).