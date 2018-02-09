Туризм

Ростуризм рекомендовал туроператорам предупреждать клиентов о вспышке сибирской язвы в Турции

Ростуризм призвал туроператоров предупреждать туристов, планирующих поездки в Турцию, о вспышке сибирской язвы в этой стране.

«Ростуризм призывает российских граждан учитывать данные сведения при планировании поездок, а туроператоров, реализующих туры в Турцию, информировать своих клиентов о вспышке сибирской язвы на территории страны», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил Роспотребнадзор, в провинции Трабзон на севере Турции, в районе населённого пункта Акчаабат, выходящего к Чёрному морю, зафиксирована вспышка сибирской язвы. Более 70 человек были госпитализированы. У троих пострадавших болезнь подтверждена лабораторно. Одна женщина погибла.

Причиной возникновения сибирской язвы местные органы здравоохранения считают разделывание местного инфицированного скота и употребление мяса заражённых коров.

Ведомство обращает внимание россиян на сложившуюся ситуацию и просит учитывать ее при планировании поездок.

Сибирская язва - острая зоонозная опасная бактериальная инфекция, протекающая у человека чаще в кожной форме, которая может быстро переходить в генерализованную инфекцию с поражением желудочно-кишечного тракта и легких. Возбудитель (Bacillus anthracis) существует в двух формах - вегетативной и споровой и может длительно (десятилетиями) сохраняться в почве, сохраняя жизнеспособность. Человек, преимущественно, заражается от больных животных сельскохозяйственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, олени и другие) в процессе ухода, переработки и употребления продукции. Инкубационный период составляет от нескольких часов до восьми дней. Лечится противомикробными средствами, для профилактики людей и животных имеются соответствующие вакцины.

Провинция Трабзон расположена в северо-восточной части Турции. Чаще всего туристы едут сюда ради экскурсионного или бюджетного отдыха у моря.