Куда отправиться всем классом: список весенних туров для школьников от компании «Славянский тур»

Весна - как много в этом звуке для сердца школьника слилось! 8 марта, мартовские каникулы, майские долгие выходные, приход долгожданного тепла - замечательное время года, согласитесь! А еще незабываемое и полное впечатлений - если наполнить его интересными поездками и встречами.
Компания «Славянский тур» предлагает школьникам области большой выбор разнообразных экскурсионно-развлекательных туров по региону, а также за его пределами. На всех маршрутах работает комфортабельный автобус и опытные сопровождающие.
ТУРЫ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Название экскурсионной программы
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Продолжительность
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Стоимость руб./ чел.
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Автобусные и пешеходные экскурсии и интерактивные программы по Пскову:«История Пскова в названиях улиц», «Псков – город воинской славы», «А.Невский-гордость Пскова», «Пушкин в Пскове», «Псков литературный», «Приключение ганзейского купца в Пскове», «Выбуты – родина кн. Ольги», экскурсии-квесты «Во граде Довмонта», «Николай IIв Пскове» с посещением макета Псковского кремля XVв.
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1-11
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1-3
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От 150
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«Хлеб – всему голова», Псковский хлебокомбинат
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1-11
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2
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230
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Кулинарная мастерская «Хлебосол», Псков
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1-11
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2
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360
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«Тайны Изборской крепости», д.Изборск
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1-4
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5
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500
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«В гостях у колокольного дел мастера», д. Сигово
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1-11
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5
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500
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«Ганзейское путешествие в Изборск», д.Изборск
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5-11
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5
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550
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«Опаленные войной: по военным страница истории Острова», Остров-д.Холматка
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5-11
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6
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650
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«Кухня бабушки Кюлаотс», д.Сигово
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1-11
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5
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700
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«По следам Александра Невского», д. Кобылье городище, д. Самолва
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5-11
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7
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750
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«Жизнь и творчество композитора Н.А. Римского-Корсакова»,
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5-11
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7
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900
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«Город Александра Невского», Порхов
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5-11
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8
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950
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«В краю великих вдохновений», Пушкинские Горы
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5-11
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8
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990
ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТУР «ХОЧУ ЗНАТЬ О ВУЗАХ ВСЕ!»
Компания «Славянский тур» предлагает посетить за один-два дня от 3 до 6 вузов, что поможет учащимся и их родителям определиться с выбором вуза и будущей профессией. В программе тура - знакомство с вузами на выбор, а также богатая культурно-развлекательная программа: музеи и театры, экскурсии-квесты и интерактивные программы, экскурсии на производство (шоколадная фабрика, фабрика мороженного, хлебопекарни и др.), музеи-усадьбы.
ТУРЫ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ Чехии, Болгарии, Черногории, Греции, Словакии, Мальты и др.
Расчет стоимости экскурсии производится по оптимальным ценам исходя из количества экскурсантов.
Псков, ул. Петровская, д. 31
+7 (8112) 79-30-97, +7 (9960) 222-05-10, +7 (911) 357-35-35, 084
e-mail: pskovyroki@yandex.ru
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