Туризм

Куда отправиться всем классом: список весенних туров для школьников от компании «Славянский тур»

Весна - как много в этом звуке для сердца школьника слилось! 8 марта, мартовские каникулы, майские долгие выходные, приход долгожданного тепла - замечательное время года, согласитесь! А еще незабываемое и полное впечатлений - если наполнить его интересными поездками и встречами.

Компания «Славянский тур» предлагает школьникам области большой выбор разнообразных экскурсионно-развлекательных туров по региону, а также за его пределами. На всех маршрутах работает комфортабельный автобус и опытные сопровождающие.

ТУРЫ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Название экскурсионной программы

Класс Продолжительность

в часах Стоимость руб./ чел. Автобусные и пешеходные экскурсии и интерактивные программы по Пскову:«История Пскова в названиях улиц», «Псков – город воинской славы», «А.Невский-гордость Пскова», «Пушкин в Пскове», «Псков литературный», «Приключение ганзейского купца в Пскове», «Выбуты – родина кн. Ольги», экскурсии-квесты «Во граде Довмонта», «Николай IIв Пскове» с посещением макета Псковского кремля XVв. 1-11 1-3 От 150 «Хлеб – всему голова», Псковский хлебокомбинат

Производственная экскурсия с мастер-классом по украшению кондитерского изделия 1-11 2 230 Кулинарная мастерская «Хлебосол», Псков

Мастер-класс по приготовлению блюд на выбор 1-11 2 360 «Тайны Изборской крепости», д.Изборск

Экскурсия-квест по крепости, посещение Словенских ключей, экскурсия по дому купца Шведова, мастер-класс «Набойка на ткани» 1-4 5 500 «В гостях у колокольного дел мастера», д. Сигово

Экскурсия в музей «Литейный двор», знакомство с тайнами стародавнего литья, мастер-класс на концертной звоннице, иван-чай с медовыми пряниками 1-11 5 500 «Ганзейское путешествие в Изборск», д.Изборск

Экскурсия по крепости с ганзейским купцом, посещение Словенских ключей, интерактивная программа 5-11 5 550 «Опаленные войной: по военным страница истории Острова», Остров-д.Холматка

Экскурсия по городу, посещение мемориального комплекса «Линия Сталина», интерактивная программа «Нам дороги эти позабыть нельзя» 5-11 6 650 «Кухня бабушки Кюлаотс», д.Сигово

Экскурсия по музею-усадьбе сето, домашнее представление, мастер-класс 1-11 5 700 «По следам Александра Невского», д. Кобылье городище, д. Самолва

Экскурсия к месту Ледового побоища, посещение историко-культурного центра «Самолва», мастер-класс по изготовлению модели древнерусского шлема 5-11 7 750 «Жизнь и творчество композитора Н.А. Римского-Корсакова»,

д. Вечаша - д. Любенск

Посещение музея-усадьбы, тематическая театрализованная экскурсия, чаепитие с пирогами 5-11 7 900 «Город Александра Невского», Порхов

Экскурсия по городу, посещение крепости, мемориального комплекса ДУЛАГ-100, мастер-класс по изготовлению сувениров,

«чаепитие по-невски» 5-11 8 950 «В краю великих вдохновений», Пушкинские Горы

Экскурсия по музею-усадьбе «Михайловское», посещение могилы А.С. Пушкина в Святогорском монастыре(дополнительно посещение экопарка «Зоограда») 5-11 8 990

ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Автобусная обзорная экскурсия «Красуйся, град Петров !», пешеходная прогулка по Александровскому парку.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Дворцовый Петербург», посещение Музея Императорского фарфорового завода.

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Небесные покровители Петербурга» с посещением Александро- Невской лавры и Казанского собора, посещение на выбор: «Гранд-Макет Россия» / интерактивный макет «Петровская Акватория» .

Автобусная экскурсия в Кронштадт - город-крепость с посещением Морского собора.

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум – единственный пригород, не разрушенный в годы Великой Отечественной войны. Посещение Большого Меншиковского дворца.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Петербургская мозаика»: Невский проспект – главная магистраль города, Адмиралтейство – центр судостроения военных кораблей в эпоху Петра I, Исаакиевская площадь, Исаакиевский собор, памятник Николаю I, здание Сената и Синода, Медный всадник – памятник основателю города, воспетый А.С. Пушкиным, здание Двенадцати коллегий, ансамбль Стрелки Васильевского острова, Марсово поле, Домик Петра I. Экскурсия в Государственный Эрмитаж – резиденцию российских императоров, сокровищницу мирового искусства.

ТУР «ХОЧУ ЗНАТЬ О ВУЗАХ ВСЕ!»

Компания «Славянский тур» предлагает посетить за один-два дня от 3 до 6 вузов, что поможет учащимся и их родителям определиться с выбором вуза и будущей профессией. В программе тура - знакомство с вузами на выбор, а также богатая культурно-развлекательная программа: музеи и театры, экскурсии-квесты и интерактивные программы, экскурсии на производство (шоколадная фабрика, фабрика мороженного, хлебопекарни и др.), музеи-усадьбы.

ТУРЫ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ Чехии, Болгарии, Черногории, Греции, Словакии, Мальты и др.

Расчет стоимости экскурсии производится по оптимальным ценам исходя из количества экскурсантов.

Псков, ул. Петровская, д. 31

+7 (8112) 79-30-97, +7 (9960) 222-05-10, +7 (911) 357-35-35, 084

www.pskovvizit.ru

e-mail: pskovyroki@yandex.ru

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