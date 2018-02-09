Туризм

Турция вытеснила Россию из лидеров раннего бронирования туров на лето

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали раннее бронирование туров на лето и выяснили, что за год Турция смогла подняться с четвертой на первую позицию в списке лидеров.

По данным на середину февраля, на Турцию приходится четверть всех заказов по раннему бронированию, в стране отдохнет каждый третий путешественник, приобретающий путевки заранее.

В Турции путешественники проявляют интерес к отдыху в Алании, Анталье и Кемере.

На втором месте с долей в 15,5% от общего числа туристов находится Россия. Туры по стране обходятся в среднем в 26,5 тысячи рублей.

Среди российских направлений, абсолютные лидеры раннего бронирования - Сочи, Крым и Анапа.

На третьем месте с долей 14,9% располагается Греция (34,7 тысячи рублей на человека).

Также в десятку лидеров входят Тунис, Кипр, Испания, Вьетнам, Мексика, Хорватия и Таиланд.

По сравнению с прошлым годом, топ раннего бронирования покинули Болгария, Черногория и Куба. Стоит отметить, что сильный рост показала Турция - на 16 февраля 2017 года по раннему бронированию она занимала лишь 4 строчку топ-10.