Туризм

Бронируй туры зимой, а отдыхай летом - акция «Раннее бронирование» от «Global-Travel»

Бывает, что в рабочий день за окном светит солнышко, погода прекрасная… а дел невпроворот! Некогда выйти на улицу, погреться под теплыми лучами. Туристы «Global-Travel» не переживают по этому поводу, а выбирают туры на грядущее лето по акции «раннего бронирования» с ноября 2017 года, согреваясь мыслями об отпуске на берегу лазурного моря.

Греция

В середине лета греческий остров Родос уже ждет гостей, воспользовавшихся услугой «раннего бронирования». У пронзительно синего Эгейского моря на 1-й береговой линии возвышается отель Mitsis La Vita Beach Hotel. За 53 тысячи рублей гость поселится в июне на семь дней в комфортабельном номере вблизи старого города и современного аквапарка. На территории отеля есть бассейн, а до галичного пляжа Эгейского моря всего минута ходьбы.

Кипр

Прямо сейчас грезы уносят кого-то на кипрский курорт Айя-Напа, где расположился отель Callisto Holiday Village. В июне неделя в этом отеле стоит 51 тысячу рублей. Callisto Holiday Village оформлен в морском стиле, на его территории находится ландшафтный бассейн, а пляж Нисси, который находится в трех минутах ходьбы, отмечен голубым флагом за чистоту и экологичность. Завтрак здесь подают в формате «шведский стол».

Турция

В излюбленной россиянами Турции отель Armas Green Fugla курорта Аланья ждет жителей Псковской области. Отдохнуть там можно по самым выгодным ценам: за неделю в июле с услугой «раннего бронирования» – всего 35 тысяч рублей. Богатый выбор и изящная сервировка шведских столов по системе «All Inclusive», spa-центр, хаммам, открытый бассейн. Русскоязычный персонал, детская площадка и Средиземное море, которое видно из окон отеля! Самую выгодную цену на сегодня предлагают отель Ares hotel в Кемере. За неделю купанию в море с 6 июня при системе питания All inclusive отдых обойдется всего в 20 тысяч рублей!

Речные круизы

Туристы, которых морем уже не удивишь, бронируют на лето речные круизы. Это романтический способ провести свой отпуск, сытно поесть и увидеть сразу много городов и великие реки России. Так, на теплоходе-пансионате «Лебединое озеро» можно посетить сразу 7 российских городов, зайти на острова Кижи и Валаам. В каждом городе гостей ждет экскурсионная программа и развлечения от туроператора. 1 место на этот круиз в июле стоит 59790 рублей, компанией отдых обойдется дешевле - 44690 рублей при покупке места в двухместной каюте.

Бронируйте туры на сайте www.global-pskov.ru или в офисах компании.

