Опубликован график работы Псковского музея-заповедника на праздники.
22 февраля - сокращенный день. Все музейные объекты работает до 17.00.
23 февраля - с 11.00 до 18.00 открыты объекты:
- палаты купца Поганкина (ул. Некрасова, 7);
- Картинная галерея (ул. Некрасова, 7);
- выставки центрального здания музея (ул. Некрасова, 7);
- Приказная палата (ул. Кремль, 4);
- Власьевская башня (ул. Кремль, 7);
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская наб., 2);
- Фондохранилище (Комсомольский пер., 6).
24 февраля - с 11.00 до 18.00 открыты объекты:
- палаты купца Поганкина (ул. Некрасова, 7);
- Картинная галерея (ул. Некрасова, 7);
- выставки центрального здания музея (ул. Некрасова, 7);
- Приказная палата (ул. Кремль, 4);
- Власьевская башня (ул. Кремль, 7);
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская наб., 2);
- Фондохранилище (Комсомольский пер., 6);
- Музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина, 3);
- Музей-квартира Ю.П. Спегальского (Октябрьский пр., д.14/1, кв. 74).
25 февраля - с 11.00 до 18.00 работают объекты:
- палаты купца Поганкина (ул. Некрасова, 7);
- Картинная галерея (ул. Некрасова, 7);
- выставки центрального здания музея (ул. Некрасова, 7);
- Приказная палата (ул. Кремль, 4);
- Власьевская башня (ул. Кремль, 7);
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская наб, 2).