Опубликован график работы Псковского музея-заповедника на праздники.

Фонд ЖКХ принял заявку Псковской области на получение 100 млн рублей для переселения граждан из аварийного жилья

Впервые в истории Олимпиад атлетка выиграла медаль в двух разных видах спорта

Михаил Ведерников посетил Погрануправление и попробовал себя в интерактивной стрельбе

Игорь Матвиенко выступил за меры, направленные против рэпа и хип-хопа

Дом культуры в Писковичах был отремонтировал в рекордно короткие сроки

Псковичи присоединяются к акции в соцсетях #Будущеезанами

Три автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове

Ученикам псковской школы рассказали об истории образования Красной армии

В Москву ехать надо, в Москве вся сила*

До -18 и северный ветер обещают в Псковской области в среду