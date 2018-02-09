Туризм

Названы самые популярные направления для путешествий на 8 марта

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали бронирования авиабилетов на выходные дни, приуроченные к празднованию Международного женского дня, и составили топ самых популярных направлений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, цены на авиаперелеты на мартовские праздники в этом году выросли по всем направлениям. Перелеты по России подорожали в среднем на 13,4% до 9,9 тысячи рублей за билеты в две стороны. Путешествия за рубеж выросли в цене на 13,2% до 21,1 тысячи рублей. При этом в некоторых сегментах рост оказался намного выше. Например, билеты в Европу подорожали на 33,1% - с 16,3 до 21,7 тысячи рублей.

Самым популярным внутренним направлением на 8 марта стал Сочи. На перелеты в Олимпийскую столицу из Москвы приходится 8,6% всех забронированных билетов. При этом на 8 марта 2017 года эта цифра составляла и вовсе 12,6%. Вероятно, резкое падение популярности Сочи связано со скачком цены на перелеты. Сегодня туристы отдают за билеты из Москвы в Сочи в среднем 9,6 тысячи рублей (в обе стороны), тогда как годом ранее это цифра равнялась 6,2 тысячам рублей (рост 53,8%).

Второе место по популярности занимают Минеральные Воды - 6,7 тысячи рублей за перелет в две стороны, третье досталось Симферополю - 8,9 тысячи рублей.

У самостоятельных путешественников наибольшим спросом пользуются билеты в Кишинев. Они обходятся туристам в среднем в 11,2 тысячи рублей в обе стороны. На втором месте находится Минск, на третьем - Прага. Примечательно, что цены на перелеты по всем трем направлениям, лидирующим в этом году, за прошедшие 12 месяцев сильно выросли. Так, в Кишинев стало летать на треть дороже, в Минск - на 47%, а в Прагу - и вовсе на 56,5%.

Также в список самых популярных направлений у авиапутешественников входят Ереван, Тель-Авив, Баку, Тбилиси, Рим, Мюнхен и Вена. «В целом данные по полетам 8 марта подтверждают наши долгосрочные наблюдения. В различные топы направлений уже долгое время традиционно попадают близлежащие Минск и Кишинев, "бюджетные" европейские города и страны Закавказья, которые предлагает туристам отличное сочетание цены и качества», - отмечает Тимур Юсупов.

В топе европейских направлений в этом году Прага, Рим и Мюнхен. Также в десятку входят Вена, Барселона, Ларнака, Афины, Цюрих и Мадрид.