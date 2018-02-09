Туризм

Цены на отдых в 2018 году вырастут

Согласно аналитическим прогнозам национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru, в текущем году ожидается повышение цен на отдых по всему миру. Этому факту способствует рост мировой экономики. Из-за сильного годового роста курса евро - более чем на 10% - еще заметнее подорожают европейские направления в 2018 году.

На этом фоне выгодными для туристов стали акции раннего бронирования, которые отлично зарекомендовали себя и в прошлом году. Например, итоги акции в 2017 году показали, что купившие тур на летний отдых еще в январе-феврале 2017 года действительно сэкономили до 30-40%. Такого активного раннего бронирования не наблюдалось с 2014 года. У большинства отелей акция раннего бронирования заканчивается в марте-апреле, поэтому многие туристы спешат забронировать себе отдых в феврале. Преимущество акции очевидно по ряду причин: скидки отелей за раннее бронирование, цены на авиабилеты регулярных рейсов всегда ниже от даты вылета, больший выбор качественных отелей, которые полностью распродаются к началу сезона.

В прошлом году популярность Турции достигала небывалой величины - более 50% всех запросов по отдыху приходилось на это направление. Турция выигрывает конкурентную борьбу с другими странами за российского туриста не только благодаря лучшим ценами на отдых по системе «Все включено», но и благодаря активному развитию туристической инфраструктуры. Были открыты новые отели, построены новые скоростные дороги до курортов, заработал аэропорт в Алании, а также отель и парк развлечений Land of Legends в Белеке.

Более того, доля зимнего бронирования Турции за последние 4 года выросла в 5 раз. Февральские цены на отдых в Турции очень привлекательные по сравнению с Азией, а детские клубы в больших отелях работают весь день, взрослым также предлагается масса развлечений, питание «Все включено» изобилует натуральными продуктами и свежими овощами. Кроме того, работают все бары и рестораны, и погода комфортная.