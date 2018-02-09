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Туризм

Псков вошел в топ-10 популярных городов у туристов на 8 Марта

27.02.2018 10:03|ПсковКомментариев: 4

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные российские города для поездок на праздничные выходные марта.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц и апартаментов для проживания с 7 по 12 марта 2018 года.

Сергиев Посад входит в первую десятку по популярности путешествий на праздник 8 Марта.

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Ярославль, Псков, Сергиев Посад, Выборг и Тверь входят в топ-10 городов у туристов для путешествий на праздничные мартовские выходные.

По данным Tvil.ru, в Пскове туристы бронируют жилье для праздничного отдыха в марте в среднем на 2 ночи и платят 2,5 тысячи рублей в сутки, а в Москве - 3,5 тысячи рублей в сутки (2,5 ночи). Самое недорогое проживание в городах первой десятки - в Пскове, а самое дорогое - в Сочи (3,6 тысяч рублей).

Топ-10 городов России, популярных у туристов на праздник 8 Марта:

Санкт-Петербург - 3,1 тысяча рублей/ 3,5 ночи *

Москва - 3,5 тысяч рублей/ 2,5 ночи

Казань - 3,1 тысячи рублей/ 3 ночи

Сочи - 3,6 тысяч рублей/ 4 ночи

Екатеринбург - 2,6 тысяч рублей/ 2 ночи

Ярославль - 2,8 тысяч рублей/ 2 ночи

Псков - 2,5 тысячи рублей/ 1,5 ночи

Сергиев Посад - 3 тысячи рублей/ 2 ночи

Выборг - 2,9 тысяч рублей/ 1,5 ночи

Тверь - 2,8 тысяч рублей/ 2 ночи

* Средняя плата за проживание/ среднее число забронированных ночей

Источник: Псковская Лента Новостей
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