Туризм

В 2018 году россияне смогут путешествовать без визы в рекордное количество стран

В обновленном Индексе паспортов Henley & Partners, опубликованном 28 февраля 2018 года, многие государства улучшили показатели безвизового доступа в другие страны мира.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, несколько лет подряд немецкий паспорт неизменно оставался самым мобильным в мире. Но в феврале 2018 года на первое место переместились Сингапур и Япония с рекордным показателем - безвизовый доступ в 180 стран.

Германия опустилась на 2-е место, хотя и улучшила свои показатели за два месяца. Граждане Германии могут посещать без визы 179 стран мира (177 в начале января 2018 года). Третье место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея.

За два месяца 2018 года Россия поднялась на три позиции в Индексе паспортов, и сейчас занимает 45-е место в мире с безвизовым доступом в 114 стран (110 стран в январе). К безвизовым странам добавились Руанда, Бруней, территория Гуам и Северные Марианские острова. Украина также добавила к списку безвизовых стран 4 государства, переместившись таким образом на 42-е место. За год Украина поднялась на 16 позиций в рейтинге, показав самый заметный рост мобильности в мире. Сейчас украинцам открыт безвизовый доступ в 118 стран. С начала года Казахстан улучшил свой показатель на 2 страны (всего 73 стран), Грузия – на одну страну (всего 100 стран).

Мальта и Кипр, которые предлагают программы получения гражданства через инвестиции, также поднялись в рейтинге. Граждане Мальты получили безвизовый доступ в 173 страны мира (169 стран в январе), Кипра – в 163 страны (159 стран в январе). Карибские страны с инвестиционными программами показали улучшение результатов, добавив к списку безвизовых стран от 2 до 5 государств.