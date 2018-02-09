Туризм

Профориентационные экскурсия в сфере туризма для старшеклассников стартовали в Псковской области

В Псковской области стартовала программа профориентационных экскурсий в сфере туризма и гостеприимства для старшеклассников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на государственный комитет Псковской области по культуре.

Совместно с госкомитетом организаторами программы выступают Псковский филиал Российской международной академии туризма и предприятия туристской индустрии региона. Экскурсии будут проводиться с конца февраля по май.

Первой площадкой профориентации стал один из ресторанов группы компаний «Ресторанный партнер». В течение 1,5 часов с учениками школы № 8 работали, делились опытом и профессиональными секретами сотрудники ресторана «Ханса». Вместе со своими проводниками школьники «путешествовали» по залам ресторана, познакомились с особенностями меню и порядком обслуживания гостей.

«Для многих школьников гостеприимство открылось совсем с другой, неизвестной стороны. Ребята прочувствовали, что такое экономика впечатлений и как сотрудники сферы туризма и гостеприимства заряжают своим позитивом всех, кто к ним обращается», - рассказала начальник отдела развития туризма государственного комитета Псковской области по культуре Ольга Качнова.

Она также добавила, что профориентационная экскурсия - самый эффективный вид профессионального просвещения. Она дает возможность в сравнительно короткие сроки с помощью непосредственного наблюдения ознакомить обучающихся с выбранной профессией, дать непосредственное представление о тонкостях и нюансах разных видов специальностей. В Псковской области профессии сферы туризма и гостеприимства являются актуальными и востребованными в связи с тем, что ежегодно в регионе открываются новые средства размещения, точки питания, объекты туристского показа.