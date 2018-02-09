Туризм

Иностранцы полюбили Москву больше остальной России

В 2017 году Москва стала самым популярным у иностранцев российским регионом, сообщил в Twitter мэр Сергей Собянин.

По его словам, парк «Зарядье», фестивали и обновленный центр города в прошлом году посетили 5 миллионов туристов. По мнению Собянина, благодаря предстоящему чемпионату мира по футболу-2018 гостей в российской столице станет еще больше, пишет «Лента.ру».

В марте сообщалось, что минувшей зимой выросла туристическая навигация на Москве-реке, с начала года поток пассажиров на яхтах-ледоколах вырос на 30 процентов до 40 тысяч человек. Водные прогулки интересуют в том числе иностранцев.