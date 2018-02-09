Туризм

Туристы активизировались после открытия рейсов в Египет

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал интерес российских путешественников к перелетам в Египет.

С 12 марта наблюдается резкий рост числа поисковых запросов на авиабилеты в Египет. Если 11 марта на их долю приходилось 1,1% от общего числа поисков за рубеж, то 12 марта уже 1,96%, а 13 марта - 2,18%. Таким образом за два дня число поисков выросло вдвое.

На Египет приходится порядка одного процента всех поисковых запросов среди зарубежных направлений на Туту.ру. В начале декабря, когда президент Владимир Путин объявил о скором открытии авиасообщения, эта цифра составляла 1,02%, в начале марта - 1,16%. В пик, в конце января - 1,29%.

При этом число реальных пассажиров в последние три месяца составляло 0,36% от общего числа купленных за рубеж на Туту.ру билетов. Единственное исключение - последняя неделя февраля. Тогда 0,71% путешественников купили билеты в Египет.