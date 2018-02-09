Туризм

На бесплатную экскурсию «Запсковские сказки» в день присоединения Крыма к России приглашают псковичей

Информационный туристский центр Псковской области приглашает жителей и гостей Пскова на увлекательную экскурсию «Запсковские сказки». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, экскурсию проведет ООО «Атмосфера путешествий» совершенно бесплатно в честь Дня присоединения Крыма к России.

«Запсковские сказки» - это история-прогулка, которая продлится около часа и оставит незабываемые впечатления о Пскове, обещают экскурсоводы. Рекомендуется одеться по погоде и взять термос с напитком по вкусу.

Дата и время начала прогулки - 18 марта в 15.00. Место встречи сопровождающего с группой: памятник В. И. Ленину на площади Ленина в Пскове.

Подробнее о благотворительных мероприятиях, организуемых ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» в честь Дня присоединения Крыма к России, здесь>>>