Туризм

Отдых в лучах богини любви Афродиты

«Какую страну вы посоветуете для летнего пляжного отдыха, если Турция уже «приелась», в Тунис мы не хотим, да к тому же и бюджет ограничен?» - такой вопрос часто задают туристы. Кипр - подходящий вариант для такого случая, отвечает корреспонденту Псковской Ленты Новостей менеджер компании Global Travel Дарья Ракитина.

Отдохнуть на чистейших белоснежных пляжах, наслаждаться вкуснейшим вином и великолепным мезе, посетить место рождения греческой богини любви Афродиты, зажигать на веселых вечеринках ночь напролет, покататься на забавных осликах и получить сертификат «водителя осла» - вот всего лишь несколько причин, по которым у вас возникнет желание посетить этот прекраснейший остров.

Кипр славится благоприятным климатом для жизни, который считается умеренным и полезным для здоровья. А пляжный сезон острова радует продолжительностью, так как купаться можно с мая по октябрь. Кипр - европейский рекордсмен по чистоте и благоустроенности пляжей. Больше 45 пляжей награждены «Голубым флагом» за чистоту и экологичность. Также вам не придется тратить драгоценное время на оформление визы, ведь для россиян действует упрощенная процедура получения электронной про-визы (оформляется бесплатно, за 3 дня).

«Айя-Напа»

Курорт для молодежного отдыха и любителей развлечений. Заядлый «клабберы» будут в восторге от количества всевозможных ночных клубов, баров этого курорта. Возможность веселиться всю ночь напролет, а с утра уже загорать на белоснежных пляжах курорта и наслаждаться теплым Средиземным морем – идеальный вариант для такой категории отдыхающих. Да и семьям с детьми «Айя-Напа» придется по душе: пляжи с мягким песком и пологим заходом, крупнейший тематический аквапарк Европы, лунапарк с аттракционами для детей разных возрастов.

Заинтересовал этот курорт? Тогда специально для вас, предложения на середину июня...

Androthea Hotel 3* из СПб 7 нч. от 26 100 руб. / чел. Loutsiana Hotel 4* из СПб 7 нч. от 32 000 руб. / чел. Adams Beach Hotel 5* из СПб 7 нч. от 60 050 руб. / чел.

На заметку влюбленным. На въезде в «Айя-Напу» на берегу моря находится самое романтическое место Кипра - «Мост влюбленных». Идеальное место, чтобы сделать предложение своей любимой...

«Протарас»

Тихий уютный городок для спокойного отдыха. Здесь расположены отличные семейные отели для спокойного отдыха, достаточно развлечений для детей: аквапарк, океанариум, шоу танцующих фонтанов, пляж, входящий в десятку лучших пляжей Европы Fig Tree Bay, а при желании посетить ночной клуб, то рядом та же «Айя-Напа», всего в 20 минутах езды.

Из интересных предложений по турам во второй половине мая:

Crown Resorts Elamaris 3* из СПб 7 нч. от 26 630 руб. / чел. Captain Pier 4* из СПб 7 нч. от 28 580 руб. / чел. Grecian Park 5* из СПб 7 нч. от 45 150 руб. / чел.

«Лимассол»

Крупнейший курортный город Кипра, где наши соотечественники будут чувствовать себя как дома и не почувствуют языкового барьера, а также у города развитая инфраструктура (магазины и торговые центры, кафе и рестораны, музеи, парки и развлечения на любой вкус и кошелёк), к тому же удачное расположение относительно большинства достопримечательностей. Это тот курорт, подходит вам?

Наши предложения на конец мая, начала июня:

Navarria Hotel 3* из СПб 7 нч. от 26 250 руб. / чел. Cyprus Village 4* из СПб 7 нч. от 37 900 руб. / чел. Grand Resort 5* из СПб 7 нч. от 55 400 руб. / чел.

«Пафос»

Очень фешенебельный курорт Кипра, который любят, как наши российские туристы, так и европейцы и даже сами киприоты. Курорт подойдет скорее зрелым людям либо молодым парам без детей, т.к. инфраструктура отелей в большей степени не приспособлена для отдыха с детьми. К тому же, не всё побережье имеет песчаный вход в море. Но наличие уютных бухт и уединенных пляжей позволит устроить романтический пикник наедине с любимым человеком.

Ну и конечно, нельзя оставить без внимания факт, что здесь в Пафосе «на берег из пены морской» появилась богиня любви Афродита.

Crown Resorts Elamaris 3* из СПб 7 нч. от 26 630 руб. / чел. Captain Pier 4* из СПб 7 нч. от 28 580 руб. / чел. Grecian Park 5* из СПб 7 нч. от 45 150 руб. / чел.

«Ларнака»

Этот курорт смело рекомендуем туристам, для которых важно соотношение «цена - качество». Подойдет как пожилым людям, которые хотят отдохнуть комфортно вдали от шума и суеты, так и семьям с детьми, так как берег пологий и не глубокий с песчаным дном. На пляжах созданы прекрасные условия для занятия водными видами спорта: виндсерфингом, яхтингом, дайвингом. Несомненным плюсом для тех, кто не хочет тратить много времени на трансфер до отеля, станет то, что аэропорт Кипра расположен в этом курортном городе.

Crown Resorts Henipa 3* из СПб 7 нч. от 25 200 руб. / чел. Mackenzie Beach 4* из СПб 7 нч. от 32 600 руб. / чел. Golden Bay Beach 5* из СПб 7 нч. от 43 340 руб. / чел.

Для тех, кому выпадает отправиться в отпуск в межсезонье, Кипр так же станет хорошим вариантом благодаря своему климату.

Так в марте средняя температура воздуха на Кипре достигает 22 градусов, весна в самом разгаре: начинают распускаться листья виноградников, воздух насыщен ароматами цитрусовых и жасмина, цветет миндаль. Замечательно отдохнуть смогут любители активных путешествий. Тут и исторические экскурсии по различным городам, романтические вечера с знакомством национальной кухни.

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