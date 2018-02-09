Туризм

Журналист ПЛН стал лауреатом Всероссийского конкурса «МедиаТур» 2017 года

Корреспондент Псковской Ленты Новостей Светлана Аванесова стала лауреатом II Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур» 2017 года. Со своей работой «Сетоские традиции, и с чем их едят» она заняла 2 место конкурса в номинации «Лучшая публикация, посвященная развитию событийного туризма».

Отметим, что 1 место в этой номинации среди журналистов присуждено не было. 3 место с работой «Киса и Ося были здесь. И мы тоже!» заняла Ираида Павлова из газеты «Грани» (Новочебоксарск).

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Добавим, всего в этом году на конкурс было подано 380 материалов из 37 регионов страны, около 100 журналистов и блогеров приняли участие в дистанционном соревновании. Награды получили авторы 39 публикаций. Организатором финальных мероприятий выступил ФРОС Region PR.

Награждение лауреатов прошло в ходе круглого стола «Взаимодействие средств массовой информации и турбизнеса при продвижении отечественного турпродукта». Дипломы и статуэтки победителям вручили председатель правления ФРОС Region PR, основатель Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур» Геннадий Шаталов и пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), главный редактор электронной газеты RATA-news, председатель экспертного совета конкурса Ирина Тюрина.

Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур» учрежден в 2016 году. Учредителем и организатором конкурса выступает ФРОС Region PR. Основатель - Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), основатель Национальной премии «Russian Event Awards», Всероссийской туристской премии «Маршрут года», Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир».

Члены Экспертного совета конкурса оценивают авторские материалы журналистов и блогеров, направленные на повышение информированности широкой общественности о туристических объектах и туристических продуктах страны с целью развития въездного и внутреннего туризма России.

Со списком лауреатов конкурса можно ознакомиться здесь>>>