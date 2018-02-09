Туризм

В России зафиксирован рекордный турпоток по итогам 2017 года

В 2017 году турпоездки по стране совершили более 81 млн человек — и россиян, и иностранцев. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Внутренний турпоток составил 56,5 млн человек. Иностранных путешественников в Россию въехало 24,5 млн. Самыми популярными регионами стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Показатель 2017 года - рекордный как минимум с 2010 года: суммарный турпоток с тех пор вырос на 20%, а внутренний — на 85%. По словам экспертов, это рекордное значение за всю историю Российской Федерации.

В этом году ожидается его дальнейший рост турпотока, в том числе за счет чемпионата мира по футболу.