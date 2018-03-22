«Псковские уроки» для школьников: экскурсии, на которых интересно

Казалось бы, чем сегодня можно удивить современного школьника? Даже новая модель смартфона или планшета «зацепит» их всего на пару дней, - скажут скептики. Спешим обрадовать: слухи о поголовной мобиломании подрастающего поколения сильно преувеличены. Чтобы убедиться в этом, достаточно выехать с классом на экскурсию!
Компания «Славянский тур» предлагает массу интересных автобусных и пеших экскурсий, интерактивных программ и поездок на предприятия, которые помогут вашим школьникам отвлечься от гаджетов и познакомиться с историей, культурой, достижениями родного края. Экскурсии разработаны в рамках регионального проекта образовательного туризма «Псковские уроки» и получили поддержку на федеральном уровне, многие из программ отмечены на отраслевых конкурсах. Но самое главное - их разрабатывали люди, неравнодушные к Пскову и Псковской области, профессионалы своего дела.
Изучив перечень экскурсионных программ в следующей таблице, вы наверняка найдете то, что заинтересует школьника любого возраста. Кстати, все экскурсии по желанию могут сопровождаться гидами в исторических костюмах (воин, князь, княгиня, купец).
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Продолжительность
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Стоим-ть руб./ чел.
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Автобусные и пешеходные экскурсии и интерактивные программы по Пскову: «История Пскова в названиях улиц», «Псков – город воинской славы», «А.Невский-гордость Пскова», «Пушкин в Пскове», «Псков литературный», «Приключение ганзейского купца в Пскове», «Выбуты – родина кн. Ольги», экскурсии-квесты «Во граде Довмонта», «Николай II в Пскове» с посещением макета Псковского кремля XVв.
|
1-11
|
1-3
|
От 150
|
«Хлеб – всему голова», Псковский хлебокомбинат
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1-11
|
2
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230
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Кулинарная мастерская «Хлебосол», Псков
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1-11
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2
|
360
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«В гостях у колокольного дел мастера», д. Сигово
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1-11
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5
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500
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«В погоне за псковским барсом», д. Изборск NEW!!!
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1-4
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5
|
550
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«Большое ганзейское путешествие», д. Изборск NEW!!!
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5-11
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5
|
600
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«Нам дороги эти позабыть нельзя», Остров - д. Холматка
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2-11
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6
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650
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«Кухня бабушки Кюлаотс», д.Сигово
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1-11
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5
|
700
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«По следам А. Невского», д. Кобылье городище -д. Самолва NEW!!!
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5-11
|
6
|
750
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«Псковская симфония», д. Вечаша - д. Любенск
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5-11
|
7
|
900
|
«Город Александра Невского», Порхов
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5-11
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7
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950
|
«Мой Пушкин», Пушкинские Горы
|
1-11
|
8
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