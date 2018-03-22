Туризм

«Псковские уроки» для школьников: экскурсии, на которых интересно

Казалось бы, чем сегодня можно удивить современного школьника? Даже новая модель смартфона или планшета «зацепит» их всего на пару дней, - скажут скептики. Спешим обрадовать: слухи о поголовной мобиломании подрастающего поколения сильно преувеличены. Чтобы убедиться в этом, достаточно выехать с классом на экскурсию!

Компания «Славянский тур» предлагает массу интересных автобусных и пеших экскурсий, интерактивных программ и поездок на предприятия, которые помогут вашим школьникам отвлечься от гаджетов и познакомиться с историей, культурой, достижениями родного края. Экскурсии разработаны в рамках регионального проекта образовательного туризма «Псковские уроки» и получили поддержку на федеральном уровне, многие из программ отмечены на отраслевых конкурсах. Но самое главное - их разрабатывали люди, неравнодушные к Пскову и Псковской области, профессионалы своего дела.

Изучив перечень экскурсионных программ в следующей таблице, вы наверняка найдете то, что заинтересует школьника любого возраста. Кстати, все экскурсии по желанию могут сопровождаться гидами в исторических костюмах (воин, князь, княгиня, купец).



Название экскурсионной программы

Класс Продолжительность

в часах Стоим-ть руб./ чел.

(расчет 35 +3) Автобусные и пешеходные экскурсии и интерактивные программы по Пскову: «История Пскова в названиях улиц», «Псков – город воинской славы», «А.Невский-гордость Пскова», «Пушкин в Пскове», «Псков литературный», «Приключение ганзейского купца в Пскове», «Выбуты – родина кн. Ольги», экскурсии-квесты «Во граде Довмонта», «Николай II в Пскове» с посещением макета Псковского кремля XVв. 1-11 1-3 От 150 «Хлеб – всему голова», Псковский хлебокомбинат

Производственная экскурсия с мастер-классом по украшению кондитерского изделия 1-11 2 230 Кулинарная мастерская «Хлебосол», Псков

Мастер-класс по приготовлению блюд на выбор 1-11 2 360 «В гостях у колокольного дел мастера», д. Сигово

Экскурсия в музей «Литейный двор», знакомство с тайнами стародавнего литья, мастер-класс на концертной звоннице, иван-чай с медовыми пряниками 1-11 5 500 «В погоне за псковским барсом», д. Изборск NEW!!!

Экскурсия-квест по крепости, посещение Словенских ключей, мастер-класс «Набойка на ткани»

При желании, посещение экофермы «Изборский страус» (100р.) 1-4 5 550 «Большое ганзейское путешествие», д. Изборск NEW!!!

Экскурсия по крепости с ганзейским купцом, посещение Словенских ключей, интерактивная программа «Ганзейская торговля» 5-11 5 600 «Нам дороги эти позабыть нельзя», Остров - д. Холматка

Экскурсия по городу, посещение мемориального комплекса «Линия Сталина», интерактивная военно-историческая программа 2-11 6 650 «Кухня бабушки Кюлаотс», д.Сигово

Экскурсия по музею-усадьбы сето, домашнее представление, мастер-класс 1-11 5 700 «По следам А. Невского», д. Кобылье городище -д. Самолва NEW!!!

Экскурсия к месту Ледового побоища, посещение историко-культурного центра «Самолва», мастер-класс по изготовлению модели древнерусского шлема.

При желании, экскурсию может сопровождать воин дружины 5-11 6 750 «Псковская симфония», д. Вечаша - д. Любенск

Посещение музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова, тематическая театрализованная экскурсия, чаепитие с пирогами 5-11 7 900 «Город Александра Невского», Порхов

Экскурсия по городу, посещение крепости, мемориального комплекса ДУЛАГ-100, мастер-класс по изготовлению сувениров, интерактивная программа «чаепитие по-Невски» 5-11 7 950 «Мой Пушкин», Пушкинские Горы

Экскурсия в Пушкинский заповедник, музей-усадьба «Михайловское», интерактивная программа «Деревенский Пушкин», посещение Святогорского монастыря (могила А.С. Пушкин)

При желании, посещение Зоограда (100р-дет., 150р-взр.) 1-11 8 1050

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