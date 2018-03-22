Туризм

С 20 по 22 апреля на базе отдыха «Пушкиногорье» пройдет праздник в русском стиле «Деревенские забавы»

С 20 по 22 апреля на базе отдыха «Пушкиногорье» пройдет праздник в русском стиле «Деревенские забавы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, заезд гостей ожидается в пятницу, 20 апреля.

Участники праздника смогут насладиться прогулками по весенним паркам Пушкинского заповедника, а вечером их ждет приветственная вечерка «Эх, разгуляйся, русская душа», где их будут угощать шашлыком под частушки, песни и хороводы, а также русская банька по-белому или сауна.

21 апреля в 15.00 гостей пригласят на главное событие этих трех дней - русский праздник «Деревенские забавы». Во время праздника будут работать 3 площадки. Первая - «Разгуляй» (центральная площадка на поляне), где можно будет совершить путешествие в прошлое, погулять на деревенском празднике, поучаствовать в молодецких играх, плясках и в пении народных песен.

На площадке «Торговые ряды», которые будут работать под девизом «Отведай сбитню да блинов, купи провизий да обнов!», можно будет попробовать блюда русской кухни и русские напитки, сувениры ручной работы и другие товары.

На площадке «Ремесленный ряд» будут проводиться разнообразные мастер-классы: по изготовлению кукол-оберегов, глиняных поделок, росписи матрешек, плетению кос. Для детей предусмотрена отдельная программа.

Добавим, что на мероприятии будут работать фотографы и у всех желающих будет возможность сфотографироваться в русских народных костюмах в необычной фотозоне.

Вечером всех ждет пир честной, в программе которого не только вкусное и сытное угощение, а также показ русского современного костюма от Алены Ивановой. Боле подробно с программой можно ознакомиться в группе праздника «Деревенские забавы» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/zabavy18.