Названы 20 самых дешевых городов Европы для весенних путешествий

Польский Краков возглавил рейтинг из 20 самых дешевых для туристов городов Европы для коротких поездок на весенние каникулы, составленный британской газетой The Telegraph, Москва заняла шестое место.
Рейтинг составлен с учетом стоимости двухдневного проживания двух человек в отеле уровня 3*, чашки кофе, бутылки пива или кока-колы, бокала вина, ужина из трех блюд и бутылки вина на двоих, проездного на 48 часов, экскурсионного автобусного тура, билета в музей или картинную галерею.
По данным издания, отдохнуть в Кракове можно за 165 евро, при этом на проживание уйдет около 78 евро и еще 87 евро на текущие расходы. Второй по величине город Польши славится своей средневековой архитектурой, замками и рыночной площадью.
В российской столице можно отдохнуть за 226 евро, почти половина из них это плата за размещение в отеле, еще 91 евро уйдет на текущие расходы. К причинам, по которым стоит посетить Москву, эксперты The Telegraph относят возможность увидеть такие достопримечательности, как Красная площадь, Кремль и Мавзолей Ленина, и ощутить уникальную атмосферу одного из самых оживленных городов Европы с множеством ночных клубов, баров и торговых центров.
На отдых в Вильнюсе, занявшем вторую строчку в рейтинге, можно потратить в среднем 187 евро, из которых 101 евро - это проживание и еще 86 евро сопутствующие расходы. Третьим городом стала Рига, она обойдется туристам дороже, расходы по тем же пунктам в сумме составят 195 евро.
Также в первую десятку вошли: Варшава, Будапешт, Прага, Афины, Лиссабон и французский Лилль. Во второй десятке рейтинг открыла столица Мальты - Валлетта, в ней туристы потратят почти 250 евро. Следом за ней хорватский Дубровник, Страсбург, Ницца, Таллин, Мюнхен, Рим, Берлин и город Пальма на Балеарских островах Испании. Замыкает топ-20 столица Шотландии - Эдинбург, где туристам для отдыха на весенних каникулах потребуется около 350 евро.