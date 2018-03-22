Туризм

Конференция по развитию паломничества и религиозного туризма соберет в Пскове специалистов из 22 регионов

Всероссийская конференция по развитию паломничества и религиозного туризма пройдет в Пскове с 28 по 29 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по культуре.

В мероприятии примут участие руководители профильных органов исполнительной власти, туристических и паломнических центров и программ, а также священнослужители и ученые вузов России. Участники приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Краснодарского края, Владимирской, Воронежской, Вологодской, Калужской, Калининградской, Московской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей. В пленарном заседании планируется выступление заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой.

В рамках конференции состоится презентация национального туристского маршрута «Александр Невский в истории Руси». Участники мероприятия обсудят реализацию национальной программы детского туризма и национального туристского проекта «Императорский маршрут», к работе над которым недавно присоединилась и Псковская область.

На секционных заседаниях рассмотрят вопросы взаимодействия органов власти с религиозными организациями в целях развития паломнического туризма и предложения по созданию новых паломнических маршрутов.

Организаторами конференции выступают министерство культуры Российской Федерации и Государственный комитет Псковской области по культуре при участии Русской православной церкви, Императорского православного палестинского общества и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.