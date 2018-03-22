Туризм

Подготовку к Ганзе-2019, 800-летие Александра Невского и развитие туризма обсудили Михаил Ведерников и замглавы Минкульта Алла Манилова

Рабочая встреча врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой состоялась в среду, 28 марта, в рамках визита замминистра в псковский регион.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, одной из главных тем встречи стала подготовка к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в 2019 году. Часть вопросов касалась реставрации и реконструкции объектов исторического наследия и крупнейших объектов культуры Псковской области. Речь шла о реконструкции и техническом переоснащении Псковской областной универсальной научной библиотеки, а также о первоочередных противоаварийных работах на ансамблях Псковского кремля и Окольного города.

Михаил Ведерников отметил, что Псковская область рассчитывает на поддержку Минкульта в реализации этих проектов. Алла Манилова, в свою очередь, сообщила, что все поступившие псковские заявки министерство поддержало и уже направило в Минэкономразвития соответствующие документы на финансирование мероприятий в 2019 году.

В ходе встречи замминистра также одобрила инициативу областных властей по разработке 5-летней программы, в рамках которой будет поэтапно проведена комплексная реставрация и приспособление к современному использованию Окольного города.

Отдельно стороны обсудили событийную программу Ганзы и культурные события региона ганзейского 2019 года. Алла Манилова поддержала мнение Михаила Ведерникова, который сказал о желании полнить этот год различными мероприятиями, том числе федерального уровня, чтобы жители Пскова и области, а также гости Ганзы могли почувствовать себя в центре крупнейшего культурного события. «Мы вас, безусловно, поддержим, посмотрим, какие федеральные крупные мероприятия, которые Министерство культуры ежегодно организует, можно в 2019 году провести на ваших площадках. Очень важно, чтобы с одной из наших древних столиц российской государственности, с вашим уникальным духовным и историко-культурным потенциалом познакомилось как можно больше туристов из России и Европы», - сказала она.

Алла Манилова также добавила, что в ближайшее время на площадке министерства культуры РФ будет проведено расширенное совещание с участием представителей всех министерств и ведомств, участвующих в подготовке Международных Ганзейских дней. «За министерством культуры закреплено много направлений, исходя из приоритетности, будем направлять наши ресурсы и наши возможности на Псковскую область, чтобы мероприятие прошло на достойном уровне», - сказала она.

Еще одной темой для обсуждения стал план мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Согласно Указу президента празднование состоится в 2021 году. Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области, чья история неразрывно связана с именем князя, уже началась подготовка к этому событию и разработан план, куда вошли более 100 культурных, образовательных, научных и организационных мероприятий.

Алла Манилова подчеркнула, что Псковская область занимает главное место среди регионов-участников этого «чрезвычайно важного для России проекта», и «псковская программа должна стать одной из важнейших составляющих общефедеральной программы». «Нам еще предстоит определить, какой она будет. Готова отдельно поработать с вами над этой программой, учесть ваши предложения и поделиться своими. Псковская земля должна выглядеть адекватно своему месту в истории», - сказала заместитель министра.

В рамках встречи Михаил Ведерников и Алла Манилова также договорились о продолжении участия Псковского региона в Национальной программе детского туризма «Моя Россия» и о развитии внутреннего и въездного туризма. Замглавы Минкульта выразила готовность оказать Псковской области всестороннюю поддержку в формировании профессионального турпродукта. С этой целью в регион будут направлены крупнейшие туроператоры России.

В завершение разговора Михаил Ведерников поблагодарил Аллу Манилову за пристальное внимание и искренний интерес к региону. «Ваша поддержка очень чувствуется», - заключил он.