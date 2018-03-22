Туризм

Замминистра культуры РФ: Псковская область должна позиционировать себя как центр паломнического и духовного туризма России

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова уверена, что Псковская область должна позиционировать себя как центр паломнического и духовного туризма в России.

«Псковская область должна позиционировать себя как центр паломнического и духовного туризма в России. У вас для этого все есть. Вы можете называть себя столицей духовного туризма России, не стесняясь», - сказала замглавы Минкульта в среду, 28 марта, по итогам рабочей встречи с врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации псковского региона, Алла Манилова добавила, что рост интереса к духовному туризму в мире растет в геометрической прогрессии. Кроме того, растет интерес иностранного туриста к России. «У Псковской области в этом смысле есть абсолютные и объективные конкурентные преимущества перед другими регионами. Они складываются из близости к европейской границе, удобной логистики и гигантского объема культурно-исторического и духовного наследия», - подчеркнула она.

Кроме того, по мнению замминистра культуры РФ, у Псковской области колоссальный потенциал для развития внутреннего туризма. «Каждый гражданин страны должен побывать в Пскове. Пока что этот путь для взрослых прокладывают дети. По Национальной программе "Моя Россия" в ваш регион едут дети из всех регионов России», - отметила Алла Манилова.

Напомним, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова находится в Псковской области с однодневным рабочим визитом. В программе визита - проведение пленарного заседания Всероссийской конференции по паломническому туризму с участием представителей органов исполнительной власти в сфере туризма, духовенства и туристического бизнеса, посещение объектов религиозного туризма и паломничества, а также осмотр объектов и площадок для проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в 2019 году в Пскове. Также состоялась рабочая встреча с врио губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.