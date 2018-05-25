Туризм

Псковичей приглашают на экскурсии-прогулки «Псков Ганзейский»

Фото здесь и далее - Роман Дмитриев

В преддверие 39 Международных ганзейских дней туроператор «Славянский тур» объявляет о старте цикла экскурсий «Псков Ганзейский», посвященных истории развития торговых отношений Пскова и Ганзы от эпохи средневековья до наших дней, а также основным памятникам и достопримечательностям города Пскова. Организаторы готовят несколько сюрпризов для участников.

Экскурсии-прогулки будут проводиться для псковичей и гостей города на регулярной основе с июня, в выходные дни. Первая встреча запланирована на 11 июня, начало в 19.00. Продолжительность экскурсии: 1,5 часа. Цена: 150 рублей.

Телефоны для записи: 8-911-357-35-35, (8112)79-30-97

Количество мест ограничено, дети до 14 лет - бесплатно!

Фото: туроператор «Славянский тур»

Каждый гость экскурсии получит в подарок псковский сувенир от дизайн-студии «Гора подарков» - участника проекта «Команда2018».

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