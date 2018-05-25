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Туризм

Все больше псковских школьников становятся участниками квеста «Псков Ганзейский». ФОТО

29.05.2018 15:00|ПсковКомментариев: 0

Учащиеся еще одной школы города прошли квест-экскурсию «Псков Ганзейский», разработанную компанией «Славянский тур» в рамках проекта «Псковские уроки» (часть федерального проекта «Живые уроки».

Ученики школы №24 успешно прошли квест и получили соответствующие сертификаты.

Напомним, с июня экскурсии-прогулки «Псков Ганзейский» будут проводиться для псковичей и гостей города на регулярной основе. Цикл экскурсий будет посвящен истории развития торговых отношений Пскова и Ганзы от эпохи средневековья до наших дней, а также основным памятникам и достопримечательностям города Пскова. Организаторы готовят несколько сюрпризов для участников.

Первая встреча запланирована на 11 июня, начало в 19.00. Продолжительность экскурсии: 1,5 часа.

Телефоны для записи: 8-911-357-35-35, (8112)79-30-97

Количество мест ограничено!

Стоимость: 150 рублей, дети до 14 лет - бесплатно!

Добавим, что каждый гость экскурсии получит в подарок псковский сувенир от дизайн-студии «Гора подарков» - участника проекта «Команда2018».

Теги: #псков ганзейский #славянский тур
Источник: Псковская Лента Новостей
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