Туризм

Все больше псковских школьников становятся участниками квеста «Псков Ганзейский». ФОТО

Добавим, что каждый гость экскурсии получит в подарок псковский сувенир от дизайн-студии «Гора подарков» - участника проекта «Команда2018».

Стоимость: 150 рублей, дети до 14 лет - бесплатно!

Первая встреча запланирована на 11 июня, начало в 19.00. Продолжительность экскурсии: 1,5 часа.

Напомним, с июня экскурсии-прогулки «Псков Ганзейский» будут проводиться для псковичей и гостей города на регулярной основе. Цикл экскурсий будет посвящен истории развития торговых отношений Пскова и Ганзы от эпохи средневековья до наших дней, а также основным памятникам и достопримечательностям города Пскова. Организаторы готовят несколько сюрпризов для участников.

Учащиеся еще одной школы города прошли квест-экскурсию «Псков Ганзейский», разработанную компанией «Славянский тур» в рамках проекта «Псковские уроки» (часть федерального проекта «Живые уроки».

В опросе приняло участие 940 человек

В опросе приняло участие 940 человек

Да я бы и готов(-а) помочь, но не встречались такие молодые люди с прозрачными ящиками

Да, я всем подаю. Когда ко мне обращаются за помощью у всех на виду — не могу отказать

Да. Верю, что собираемые деньги реально пойдут на помощь больным детям

Да. Сомневаюсь, что деньги пойдут на благотворительность, но с меня не убудет. Даже если помогу этим юным сборщикам — и то неплохо

Нет. У меня не бывает лишних денег — кто бы мне помог

Нет. Раз дал(-а) им денег, но подавать каждый день десяткам назойливых юношей и девушек не собираюсь

Нет. Перечисляю средства только известным и проверенным благотворительным фондам

Нет. Полагаю, что это обман: деньги идут в карманы сборщиков и организаторов «акции»

Подаете ли вы деньги «на благотворительность» молодым людям с прозрачными ящиками на улицах Пскова?

Все больше псковских школьников становятся участниками квеста «Псков Ганзейский» - фото

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Псковичей приглашают на экскурсии-прогулки «Псков Ганзейский»

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