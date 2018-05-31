Туризм

В России появился новый бесплатный сервис по поиску экскурсоводов и гидов

В рамках сотрудничества Федерального агентства по туризму с Mail Group разработан новый сервис locals.maps.me, позволяющий туристам находить гидов-переводчиков и экскурсоводов в местах пребывания. Как сообщает Государственный комитет Псковской области по культуре, нововведение расширяет возможности культурно-познавательного туризма, в т.ч. в рамках самостоятельно организованных турпоездок, позволяет туристам получить услуги квалифицированных специалистов, а профессиональным гидам-переводчикам и экскурсоводам – находить клиентов и получать дополнительный заработок.

В настоящее время сервис интегрирован в картографическое мобильное приложение maps.me и работает на 5 языках. Сервис является бесплатным.