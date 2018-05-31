Туризм

Печоры, Пушкинские Горы, Бежаницы и Себеж могут войти в «Серебряное ожерелье России»

31 мая в Санкт-Петербурге под председательством заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой состоялось совещание по вопросу реализации проекта «Серебряное ожерелье России», в котором приняла участие первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова. Об этом сообщили в Государственном комитете по культуре Псковской области.

Основной темой обсуждения стало продвижение проекта и его поддержка на федеральном уровне. В представительстве Президента в СЗФО будет создана рабочая группа по разработке концепции дальнейшей реализации проекта, в состав которой войдут представители турбизнеса и образовательных учреждений.

«На сегодняшний день мы работаем над приведением наших объектов туризма в соответствие с критериями для участия в проекте „Серебряное ожерелье России“. Города Псков и Изборск уже получили свидетельства участников проекта, в планах - Печоры, Пушкинские Горы, Бежаницы, Себеж. Нужно обратить внимание не только на приведение объектов показа в пристойный вид, но и на всю инфраструктуру. В этом плане успех реализации проекта напрямую зависит от тесной кооперации регионов с туристическим бизнесом», - отметила Юлия Белобородова.

Напомним, Псковская область является участником историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» с 2015 года. На сегодняшний день в проекте работают 11 региональных туроператоров. 9 февраля 2018 года проекту «Серебряное ожерелье России» был придан национальный статус по аналогии с «Золотым кольцом».