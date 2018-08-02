Туризм

На вечер старинного романса под открытым небом приглашает меломанов музей-усадьба «Петровское»

Концертом «Тени минувшего, счастья уснувшего...» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 4 августа, продолжат большой, многолетний проект «Летние вечера в русской усадьбе».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этот раз любителей музыки (возрастное ограничение - старше шести лет) ждет вечер старинного романса. Перед жителями Святогорья и гостями музея-заповедника выступят Марина Мариненко (сопрано) и Андрей Ролецкий (гитара). В программу концерта включены вокальные миниатюры Б. Фомина, Е. Юрьева, Н. Пашкова, М. Пуаре, А. Шиловского, А. Будищева и других авторов на стихи Е. Дитерихс, Е. Варженевской, К. Подревского и так далее. Зачастую имена этих авторов ничего не говорят широкой слушательской аудитории, между тем, как пьесы, созданные ими, чрезвычайно популярны. Достаточно назвать романс «Снился мне сад в подвенечном уборе…» на слова Е. Дитерихс с музыкой В. Борисова или песню Б. Фомина «Дорогой длинною» на слова К. Подревского.

Прозвучат в этой программе и стихотворения русских поэтов - И. Козлова, А. Пушкина, А. Фета, А. Ахматовой, К. Бальмонта, А. Белого, Н. Гумилева, В. Набокова, К. Фофанова, С. Надсона и других - в исполнении Ольги Шрамко.

Проведут «усадебный вечер» в мемориальной усадьбе «Петровское», на открытой террасе дома-музея П.А. и В.П. Ганнибалов.

Напомним, что в этом августе меломанов ждут ещё два концерта вокальной музыки из цикла «Летние вечера в русской усадьбе». Полную, расписанную по дням, времени и месту «усадебного музицирования» программу музейного проекта-2018 можно найти на сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».