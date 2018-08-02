Туризм

Псковское Дно вошло в список населенных пунктов России с самым веселым названием

Сервис путешествий Туту.ру провел народное голосование, чтобы найти населенный пункт с самым веселым в России названием. Голосование проходило в четыре тура, всего в нем приняли участие около 13,5 тысячи человек из различных регионов страны.

Как сообщает портал Туту.ру, первое место в голосовании досталось деревне Чуваки (Пермский край), свои голоса за нее отдали 27,1% респондентов финального тура. На втором месте оказалось село Мошонки (Калужская область, 19,87%), на третьем - деревня Варварина Гайка (Саратовская область, 13,84%).

Кроме того, в финал прошли Большой Смердяч (Вологодская область, Добрые пчелы (Рязанская область), Дно (Псковская область), Кура-Цеце (Краснодарский край), Колбаса (Новосибирская область) и Жадины (Новгородская область).

Победитель народного голосования получит кубок со специально разработанным Туту.ру дизайном. Кубок будет вручен главе населенного пункта в сентябре 2018 года.

База необычных названий российских населенных пунктов была составлена Туту.ру во время работы над созданием расписания междугородних автобусов, доступного в web-версии и мобильных приложениях. Проверить свои знания географии России и особенностей российской топонимики можно, пройдя специальный тест на Туту.ру.