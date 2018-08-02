Туризм

National Geographic Traveler продлил голосование за лучшие туристические направления

National Geographic Traveler продлил голосование за лучшие туристические направления. National Geographic Traveler Awards 2018 в этом году проходит до 5 октября 2018 года (включительно), сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном туристском центре Псковской области.

Проголосовать за Псковскую область в номинации «Российский экологический отдых» можно на сайте журнала по ссылке или через мобильные устройства.

Конкурс National Geographic Traveler Awards позволяет ежегодно выявлять топовые места для отдыха, привычного каждому, и открывает новые туристические горизонты.