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Туризм

Авиакомпания «Победа» вводит платную регистрацию на рейсы

08.08.2018 18:43|ПсковКомментариев: 1

Авиакомпания «Победа» анонсировала переход на платную регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах. Нововведение вступит в силу с конца октября, пишут «Известия».

При этом онлайн-регистрация, открывающаяся на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, по-прежнему будет бесплатной. В российских аэропортах регистрация также войдет в стоимость билета.

Отмечается, что перевозчик вынужден был пойти на такой шаг, чтобы не повышать стоимость авиабилетов. К этому может привести резкий рост цен на топливо. Вызванные им расходы уже выросли более чем на 10% с прошлого года.

«Команда «Победы» каждый день ищет возможность сделать билеты еще дешевле, поэтому было принято такое неординарное решение. Для рациональных клиентов стоимость перелета не изменится, так как онлайн-регистрация остается бесплатной. Но если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за 25 евро сделает это за вас», - пояснил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

По его словам, компания просит клиентов помочь ей сократить расходы на обеспечение обслуживания в аэропортах, и, благодаря этому, перевозчик сможет сохранить действующие цены на билеты даже при увеличении расходов.

В пресс-службе перевозчика также отметили, что ведущие мировые лоукостеры взимают с клиентов плату за оказание подобной услуги. Эта мера побуждает их регистрироваться самостоятельно, что снижает расходы авиакомпаний на обслуживание в аэропортах.

Добавим, что в конце июля «Коммерсанту» стало известно, что в связи с ростом цен на авиатопливо перевозчики намерены к зимнему сезону, который начнется 28 октября, увеличить стоимость билетов на 10%. При этом указывалось, что это коснется всех авиакомпаний группы «Аэрофлот», кроме лоукостера «Победа».

Теги: #туризм #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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