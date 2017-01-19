Специальное предложение ко Дню всех влюбленных подготовил литературный отель «Арина Р.»

Жителям и гостям Псковской области предлагают организовать в День святого Валентина, 14 февраля, для любимого человека путешествие в мир вдохновения и поэтической тишины - посетить литературный отель «Арина Р.» в деревне Бугрово, недалеко от поселка Пушкинские Горы.

«Здесь, у истоков русской словесности, одухотворенной поэтической аурой духовной колыбели А.С. Пушкина, вы после прогулки по самому романтичному месту всей России - аллее Анны Керн, напитавшись волшебной энергетикой пушкинских мест, уютно устроитесь в кафе «Корзинка» с чашечкой ароматного кофе, или выпьете бокал изысканного вина у камина в отеле. Европейский комфорт проживания в нашем отеле, удивительная атмосфера покоя и уюта сделают ваше посещение отеля незабываемым», - обещает руководство «Арины Р.».

Гости могут воспользоваться как стандартным двухместным номером, так и великолепным номером-студией в апартаментах отеля, где все предусмотрено для удобного и комфортного проживания. При заезде можно, уютно укутавшись в халат, выпить ароматного чая, или посетить баню с купелью под открытым небом.

Только один день - 14 февраля - будет действовать фантастическое предложение для всех влюбленных пар: провести лучший день своей жизни, разместившись в литературном отеле «Арина Р.» в двухместном номере по цене одноместного размещения.

Координаты литературного отеля «Арина Р.»: 181381, Псковская область, Пушкиногорский район, деревня Бугрово, д. 1-а,

тел./факс +7 (811-46) 2-11-00, +7911 391-21-76

booking@arinahotel.ru, www.arinahotel.ru, http://vk.com/arinahotel

Источник: Псковская Лента Новостей