В Псковской области широко отметят Масленицу

В Псковской области широко отметят Масленицу. В этом году масленичная неделя начнется 20 февраля с областного фольклорного фестиваля «Масленичный разгуляй», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в нем примут участие фольклорные коллективы Псковской области. В программе фестиваля концерт, выставка «Масленичное чучело», конкурсы исполнителей традиционных масленичных песен и масленичных угощений. Фестиваль начнется в 14.00 по адресу: г. Псков, ул. Набат, 5 (Псковский областной колледж искусств). Его организатором выступает Псковский областной центр народного творчества. В 17.00 в выставочном зале Центра народного творчества откроется оригинальная выставка масленичных сувениров, а в 18.00 организаторы праздника приглашают гостей на молодежную вечерку.

21 февраля в Пскове пройдет IV Всероссийская научно-практическая конференция «Зимние праздники русского народного календаря в обрядовой культуре». Ее организатором выступает Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Конференция состоится на базе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника (ул. Некрасова, 7).

С докладами на конференции выступят этномузыкологи, руководители фольклорных коллективов и ансамблей народной песни, преподаватели и студенты образовательных учреждений различных городов России, в том числе Псковской области. К мероприятию приурочены выставка редких библиографических изданий из фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки по теме конференции; презентация новых изданий по фольклору и диалектологии Псковского государственного университета; выставка статуэток Б. М. Кустодиева «Гармонист» и «Плясунья». По окончании конференции состоится концерт фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории.

С 20 по 26 февраля в Псковском музее-заповеднике пройдут интерактивные культурно-образовательные программы и мастер-классы для организованных групп учащихся по предварительным заявкам.

25 февраля Музей-заповедник «Изборск» приглашает жителей Псковской области на масленичные гулянья «Встречай весну в Изборске!». В 13.00 в «Нескучном садике» начнется праздничная концертная программа с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева, ансамбля русской песни «Забава», студентов Псковского областного колледжа искусств. Посетителей музея также приглашают на масленичные игры и забавы в Дом купца Шведова, час русского романса — в Дом купца Белянина. Интерактивные площадки для детей будут организованы на площади у Изборской крепости.

26 февраля с 11.00 в центре Пскова развернется большой праздник «Гуляй, масленица!». Городской культурный центр при поддержке государственного комитета Псковской области по культуре и Управления культуры администрации Пскова представит несколько площадок для всенародных проводов зимы.

В Детском парке пройдут масленичные игры и конкурсы с сюрпризами и потешками. На Октябрьской площади состоится театрализованное представление «Отворяй ворота!» с участием Маслёны, Барина Блина и лучших творческих коллективов города. В программе праздника также состязания в силе и ловкости, мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы, угощение горячими блинами и чаем.

Конкурсы, игры и гулянья, посвященные Масленице, которая символизирует прощание с зимой и встречу долгожданной весны, пройдут во всех районах Псковской области.

Афиша масленичных мероприятий в Пскове>>>

Источник: Псковская Лента Новостей