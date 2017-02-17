Псковский облсовпроф организует для профсоюзных активистов бесплатные экскурсии по Пскову и области

Псковский облсовпроф начал реализацию проекта по организации бесплатных экскурсий для профсоюзных активистов. По информации специалиста отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа Людмилы Зеркаль, в настоящее время сформировано несколько экскурсионных маршрутов. Среди них: «Древний Псков», «Псков - западный щит России», «Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь», «Спасо-Преображенский Мирожский монастырь», «Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь», «Свято-Благовещенская Никандрова пустынь», «Спасо-Елеазаровский монастырь», «Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь», «Изборская крепость». Целью проекта является помощь профсоюзным активистам в организации досуга и в повышении общего культурно-образовательного уровня.

В феврале уже прошла первая экскурсия, в которой приняли участие 18 членов первичной профсоюзной организации ОАО «ПЗР «Плескава». Как рассказала председатель ППО Нина Мухина, профсоюзные активисты совершили пешую прогулку по Кремлю, подробно познакомились с историей Довмонтова города, узнали какие чудотворные иконы и другие святыни хранятся в Свято-Троцком соборе. «Наша экскурсия длилась около двух часов, но мы не заметили, как прошло время. Мы от души благодарим нашего экскурсовода - Людмилу Зеркаль за интересный, глубокий рассказ об истории Пскова. И уже рекомендуем всем нашим товарищам по профсоюзному движению воспользоваться этим предложением», - отметила Нина Мухина. Добавим, что Людмила Зеркаль является сертифицированным специалистом в области экскурсионной деятельности, прошедшим обучение в Псковском филиале Российской международной академии туризма.

Экскурсии проводятся ежемесячно, но не более двух раз в месяц. Областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения и областная организация работников государственных учреждений и общественного обслуживания уже забронировали март и апрель. Дальнейший график формируется.

Представители первичных профсоюзных организаций, желающих принять участие в экскурсиях, могут обращаться с заявками в областные организации своих профсоюзов. Для поездок по Пскову и области предоставляется автобус.

Источник: Псковская Лента Новостей