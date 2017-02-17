К Ганзе-2019 в порядок нужно приводить не только Псков, но и районы Псковской области - Александр Козловский

К Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году, в порядок нужно приводить не только областной центр, но и районы Псковской области. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал депутат Госдумы, руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский.

«Знаю, что глава Псква Иван Цецерский ведет активную работу по подготовке к Ганзейским дням, и администрация области во главе с губернатором уделяет этому событию большое внимание, - отметил он. - Мне кажется, что к моменту открытия Ганзейских дней все будет готово, и Псков примет гостей в своем обновленном виде».

В то же время, отметил депутат, «к этому событию следует подготовить и районы области — не только примыкающие к Пскову, но и отдаленные, чтобы туристы остались в регионе не на 2-3 дня, сосредоточившись на событиях в областном центре, а продолжили свой маршрут посещением районов, где тоже очень много достопримечательностей и памятных мест».

Наряду с этим Александр Козловский напомнил, что на выездном заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, которое состоялось 13 февраля на базе лыжно-биатлонного центра «Юность», был отмечен большой туристический потенциал псковского региона.

«У участников мероприятия осталось хорошее впечатление от Псковской области. Они отметили ее большие перспективы. Поэтому необходимо уделять больше внимания туристической инфраструктуре, состоянию памятников, больше реализовывать федеральных программ по восстановлению объектов культурного наследия Псковщины. А такие объекты есть в каждом районе, - заметил депутат Госдумы. - Поэтому наша задача - привлечь больше федеральных средств на восстановление и благоустройство этих памятников, поскольку собственных средств у региона на это не хватит».

Источник: Псковская Лента Новостей