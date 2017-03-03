Псков входит в топ-10 городов у туристов для отдыха на 8 Марта

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные российские и зарубежные города для отдыха и путешествий на праздник 8 Марта.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания вдвоем с 7 на 9 марта 2017 года.

Псков занимает девятое место по популярности отдыха и путешествий на 8 Марта.

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Екатеринбург, Псков и Вологда входят в топ-10 популярных у туристов городов России на 8 Марта.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в Пскове туристы заплатят за проживание в среднем 2,8 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего проживание обойдется в Нижнем Новгороде (в среднем, 2,6 тысячи рублей в сутки), а дороже всего - в Сочи (3,5 тысячи рублей).

По данным агентства ТурСтат, число поездок по России в праздничные дни выросло на 10% в 2017 году по сравнению с прошлым годом.

Первую десятку зарубежных городов, популярных для путешествий вдвоем на 8 Марта, составляют Минск, Рига, Таллин, Тбилиси, Баку, Ереван, Барселона, Будапешт, Рим и Вена.

RoomGuru.ru это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который признан самым лучшим в мире поисковиком по отелям за последние четыре года по данным премии World Travel Awards.

Источник: Псковская Лента Новостей