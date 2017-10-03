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Победительницей детского фотоконкурса «Псковское лето» от компании «Славянский тур» стала Варвара Михайлова : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Победительницей детского фотоконкурса «Псковское лето» от компании «Славянский тур» стала Варвара Михайлова


11.10.2017 10:03 ПЛН, Псков

Победительницей детского фотоконкурса «Псковское лето» от компании «Славянский тур» стала  девятилетняя Варвара Михайлова.

За неделю голосования, организованного в группе ПЛН ВКонтакте, фотография девочки набрала более 90 лайков. Ближайшие конкурентки Варвары – Ольга Козлова и Мирослава Митрофанова –собрали соответственно 29 и 49 лайков.

Псковская Лента Новостей поздравляет победительницу и просит ее родителей связаться  с офисом компании «Славянский тур» по тел. (8112)79-30-97 для получения подарка от организаторов.

Источник: Псковская Лента Новостей


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