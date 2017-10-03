Победительницей детского фотоконкурса «Псковское лето» от компании «Славянский тур» стала Варвара Михайлова

Победительницей детского фотоконкурса «Псковское лето» от компании «Славянский тур» стала девятилетняя Варвара Михайлова. За неделю голосования, организованного в группе ПЛН ВКонтакте, фотография девочки набрала более 90 лайков. Ближайшие конкурентки Варвары – Ольга Козлова и Мирослава Митрофанова –собрали соответственно 29 и 49 лайков. Псковская Лента Новостей поздравляет победительницу и просит ее родителей связаться с офисом компании «Славянский тур» по тел. (8112)79-30-97 для получения подарка от организаторов. Источник: Псковская Лента Новостей

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