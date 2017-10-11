11.10.2017 10:03 Победительницей детского фотоконкурса «Псковское лето» от компании «Славянский тур» стала Варвара Михайлова
03.10.2017 10:38 В группе ПЛН ВКонтакте началось голосование за лучшее фото детского конкурса «Псковское лето»
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых лучших фестивалей в России в октябре и ноябре 2017 года.
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи, фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств» в Московской области, музыкальный фестиваль «Евразия» в Екатеринбурге, культурно-спортивный фестиваль «Мирный Кавказ» во Владикавказе, фестиваль «Шедевры мировой классики» в Калининграде, фольклорный фестиваль «Золотые родники» в Пскове, театральный фестиваль «Маскерадъ» в Пензе, оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова в Чебоксарах, фестиваль «Северное сияние» в Якутске и праздник «Дни оренбургского пухового платка» в Оренбурге вошли в топ-10 лучших осенних фестивалей года в России.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности фестивалей.
По данным ТурСтат, событийный туризм является одним из основных факторов роста внутреннего туризма в 2017 году.
Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» состоится 13 и 14 октября в Пскове. В фестивале участвуют 16 фольклорных коллективов из Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей, Белоруссии, Латвии, Молдовы и Эстонии. В рамках фестиваля в Псковском областном центре народного творчества и Городском культурном центре пройдут интерактивная программа традиций псковских кузнецов, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и выставка декоративно-прикладного творчества. Вход свободный.
Источник: Псковская Лента Новостей