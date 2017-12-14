Псков вошел в десятку самых популярных туристических городов России в 2017 году

Псков вошел в десятку самых популярных туристических городов России в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного российским сайтом бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг основан на данных броней жилья туристами в 2017 году. В первую десятку самых популярных туристических городов России вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Нижний Новгород, Калининград, Петрозаводск, Псков и Воронеж.

По данным Tvil.ru, в 2017 году в Пскове туристы бронировали жилье в среднем на 2,5 ночи и тратили на проживание 2,5 тысяч рублей в сутки. В Санкт-Петербурге - на 5 ночей (2,8 тысяч рублей в сутки), а в Москве - на 3 ночи (3,7 тысяч рублей в сутки).

По данным агентства ТурСтат, внутренний туризм в России вырос до 60 млн человек в 2017 году благодаря событийному и гастрономическому туризму.

Источник: Псковская Лента Новостей