«Здоровья и новых путешествий!»: компания «Славянский тур» поздравила псковичей с наступающим Новым годом

Совсем немного, и мы будем отмечать Новый Год. В разгаре праздничные хлопоты, наши дома наполняются ароматами хвои и апельсинов, шуршанием конфетных оберток и ёлочной мишуры. За спиной - забеги по магазинам в поисках самых прекрасных подарков для близких, друзей, сослуживцев. И финалом всей этой радостной суматохи станет новогодняя ночь — с шампанским, тостами, салютами, поздравлениями и огромной-огромной радостью.

Компания «Славянский тур» от души поздравляет всех псковичей и жителей области с наступающим Новым годом! «Уходящий год подарил нам множество возможностей, - рассказала нам директор компании Изабелла Коваль. - Мы разработали проект «Псковские уроки», с которым Псковская область включилась в очень важный федеральный проект экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки», приняли участие в многочисленных межрегиональных туристических выставках, которые проходили в России, стали лауреатами и призерами конкурса среди региональных туроператоров по отбору лучшего туристского продукта».

Не менее амбициозные планы у компании и на наступающий, 2018-й год. «Мы желаем, чтобы всем в этом году сопутствовали удача, оптимизм и успех! Будьте здоровы, счастливы и любимы! Дарите друг другу подарки и не сидите на месте, не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к новому и неизведанному, открывайте для себя новые маршруты и дороги! Попутного ветра!» - пожелала псковичам и жителям области Изабелла Коваль от имени компании «Славянский тур».

PS: Не забудьте, что праздничная акция «Славянского тура» «Нам 25 лет - Вам 25 путешествий!!!» продолжается! Все подробности - ЗДЕСЬ. Офис компании в ТРК «Акваполис» начнет работу со 2 января. Время работы: с 10.00 до 21.00.

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700, 084

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей