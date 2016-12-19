На экскурсию «По Пскову XVII века с Юрием Спегальским» приглашает музей

Увлекательная экскурсия в XVII век ждет посетителей музея-квартиры Юрия Павловича Спегальского 15 февраля в 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Юрия Павловича Спегальского интересовал XVII век потому, что именно в это время своеобразная, лаконичная и сдержанная гражданская архитектура Пскова достигает расцвета. В Пскове соседствовали здания разных веков. Но все они были характерны для Пскова, возведены псковскими каменщиками по традициям старины.

«Когда современный человек узнает о том, сколько церквей и монастырей было в некоторых частях Пскова в XVI или XVII веке, ему кажется, что места для гражданских построек там уже не оставалось. Но в старом Пскове между этими церквами и монастырями размещалось еще множество строений, улиц и переулков. Город казался необыкновенно обширным и богатым», - пишет Юрий Павлович в своей книге «Псков. Архитектурные памятники».

На рисунках-реконструкциях Псков предстает во всем великолепии средневекового купеческого города. Академик Д. С. Лихачев писал: «По своему значению графические реконструкции Ю. П. Спегальского по древнему Пскову равняются тому, что было сделано А. Васнецовым для старой Москвы. Ю. П. Спегальский – поэт Древнего Пскова. У него был дар проникновения в жизнь Древней Руси».

Во время экскурсии «По Пскову XVII века с Юрием Спегальским» посетители познакомятся с рядом графических работ из блокадной серии Ю. П. Спегальского, на которых изображен Псков XVII века. Кроме того, в интерьере мемориального музея-квартиры представлены уникальные предметы быта XVII века.

Сбор группы 15 февраля (среда) в 19.00 в музее-квартире Ю.П. Спегальского (Октябрьский проспект, дом 14, кв. 74.)

Продолжительность экскурсии - 45 минут.

Стоимость экскурсии – 100 руб./чел.

Дополнительная информация по тел.: 72-86-95.

Источник: Псковская Лента Новостей