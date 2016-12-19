На улицах Пушкина и Герцена в Пскове намерены построить гостинично-жилищные комплексы

На улицах Пушкина и Герцена в Пскове намерены построить гостинично-жилищные комплексы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании Совета по инвестициям в Псковской области сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Он рассказал, что проект намерены реализовать совместно с Театрально-концертной дирекцией Псковской области.

Предложение поступило в 2015 году, была инициирована проверка. Предлагается отдать под строительство жилищно-гостиничного комплекса дома по ул. Пушкина, 3/13, Герцена, 3. В настоящее время предлагается обмен объектов на Герцена и Пушкина на здание по улице Конной, 2. В нем предлагается разместить органы исполнительной власти, которые на сегодня размещены на Пушкина.

Сумма инвестиций - более 220 млн рублей, предполагается создать не менее 75 рабочих мест. Проект рассчитан на 5 лет.

Более 12 млн рублей стоит дом на улице Герцена, в два раза - дом на улице Пушкина. Эксперты пришли к выводу, что обмен возможен, он равнозначен и по стоимости, и по площадям, подчеркнул Андрей Михеев

«Нужно двигаться вперед. Эти здания требуют, чтобы незамедлительно туда пришли рабочие руки и начали работу», - подчеркнул губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Псковской области «Театрально-концертная дирекция» Дмитрий Месхиев отметил, что реконструкция зданий в центре города крайне важна. Золотая набережная будет продлена. «Плюсы очевидны», - подчеркнул он.

На Пушкина, 3/13 намерены открыть гостиницу в 40 номеров. Стоимость - примерно 50 млн рублей. ТКД крайне заинтересована в реконструкции объекта, подчеркнул Дмитрий Месхиев, поскольку памятник находится вблизи Псковского драмтеатра. Предполагается льготное проживание артистов и гостей театра в этом здании.

Дмитрий Месхиев рассказал, что в будущем в жилищно-гостиничный комплекс могут быть включены здания 1, 3, 5 по улице Герцена. В одном из них находится Археологический центр Псковской области. Председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева засомневалась в целесообразности изменения места дислокации центра и призвала детально проработать данный вопрос.

Губернатор поинтересовался, почему указаны такие маленькие инвестиции. Дмитрий Месхиев отметил, что пока вопрос не прорабатывался до конца. До подписания инвестсоглашения, подчеркнул Андрей Турчак, обмен произведен быть не может.

По итогам обсуждения проекта члены Совета его одобрили.

Источник: Псковская Лента Новостей