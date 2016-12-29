Отель «Покровский» приглашает гостей на виртуальную 3D-экскурсию

Планируя поездку, мы не только тщательно продумываем маршрут, но и выбираем отель. Хочется, чтобы помимо удачного месторасположения, место проживания не разочаровало в плане сервиса и комфорта. Поэтому еще на этапе подготовки к путешествию важно не только оценить возможности отеля, но и рассмотреть интерьер. Безусловно, в этом зачастую помогают всевозможные фотогалереи, но прогресс не стоит на месте, и теперь составить впечатление об отеле можно с помощью виртуальной 3d-экскурсии.



Новый псковский отель «Покровский» открыт для своих клиентов, партнеров и гостей. Поэтому еще до приезда каждый желающий может совершить виртуальный тур по номерам отеля и самым пристальным образом изучить все варианты размещения и выбрать для себя оптимальный вариант.

Согласитесь, после утомительных деловых переговоров или познавательной туристической прогулки так важно расположиться в комфортных, уютно обустроенных номерах, укутаться в мягком халате и подарить себе часы наслаждения.



Итак, добро пожаловать в увлекательное виртуальное путешествие по номерам отеля «Покровский».

Современно обставленные номера категории Standart, площадью от 16 кв.м, созданы для комфортного размещения гостей.

Каждый такой номер – это уютная спальня с большой кроватью, практичная ванная комната с душевой, с завораживающим видом на стены окольного города, сквер или внутренний дворик, а также удобная рабочая зона. Гостям этого номера предоставляется доступ в spa-зону отеля, где они могут насладиться уединенным отдыхом в бассейне и расслабляющими саунами.

По желанию гостей может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

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Также гости отеля могут выбрать номер этой же категории, но с двумя раздельными кроватями.

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Уютные, хорошо освещенные номера категории Comfort, площадью до 17 кв.м. Эта категория номеров подходят для деловой поездки или сольных туристов, предпочитающих просторные номера и красивые вид из окна.

Каждый такой номер – это уютная спальня с большой кроватью, практичная ванная комната с душевой, с завораживающим видом на стены окольного города, сквер или внутренний дворик, а также удобная рабочая зона. Гостям этого номера предоставляется доступ в spa-зону отеля, где они могут насладиться уединенным отдыхом в бассейне и расслабляющими саунами.

По желанию гостей может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

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Уютные, хорошо освещенные номера категории Superior, площадью до 20.1 кв.м подарят незабываемый комфорт гостям. Эта категория номеров создана для гостей, ценящих простор, красивый вид из окна на исторические ценности города.

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Забронировать понравившийся номер можно по телефону: 8 (8112) 500-000

Сайт: pskhotel.ru



Ваше пребывание в одном из красивейших старинных городов России станет незабываемым, если вы выберете отель «Покровский». Неповторимый дизайн интерьеров отеля и комфортабельные номера с первой минуты покорят ваше сердце и навсегда станут эталоном прекрасного отдыха или продуктивной деловой поездки. Расслабляющий SPA, оснащенный тренажерный зал, изысканный ресторан и лобби-бар отеля помогут расслабиться и насладиться атмосферой старинного Пскова.



Находясь на главной магистрали, отель «Покровский» расположен в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев, а также в центре деловой активности города, что делает пребывание в нем особенно комфортным как для туристических, так и для деловых поездок.

Бережно храня традиции и вместе с тем, неустанно двигаясь вперед , отель Покровский приятно удивит вас сочетанием современного дизайна и новейших технологий с уютом и теплой домашней обстановкой в окружении древних стен и живописной природы.

Источник: Псковская Лента Новостей