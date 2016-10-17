В Полистовском заповеднике открыли зимний маршрут на снегоходах

В Полистовском заповеднике утвердилась зима, которая дала возможность объявить об открытии зимнего экологического маршрута на снегоходах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, экскурсии будут проходить по охранной зоне заповедника и продемонстрируют участникам сказочные пейзажи - леса, укутанные в снежные шали, равнины белоснежных полей и болот, ледяную гладь замерзшего озера Цевло. Путешествие на снегоходе позволит познакомиться с теми уголками, куда добраться в теплое время бывает очень сложно, а порой и невозможно.

Продолжительность маршрута может варьироваться по согласованию с участниками экскурсии.

Приятным завершением экскурсии может стать чаепитие с ароматными травяными чаями и деревенскими пирожками в гостевом доме в деревне Цевло.

В настоящее время завершается подготовка и разметка трассы и последние подготовительные работы.

Подробнее узнать об экскурсии можно у специалистов отдела экологического просвещения и туризма по телефону +7 (81141) 22-391 или эл. почте polistovsky.tour@gmail.com.

Источник: Псковская Лента Новостей