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В Полистовском заповеднике открыли зимний маршрут на снегоходах : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В Полистовском заповеднике открыли зимний маршрут на снегоходах


19.01.2017 16:02 ПЛН, Псков
В Полистовском заповеднике утвердилась зима, которая дала возможность объявить об открытии зимнего экологического маршрута на снегоходах. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, экскурсии будут проходить по охранной зоне заповедника и продемонстрируют участникам сказочные пейзажи - леса, укутанные в снежные шали, равнины белоснежных полей и болот, ледяную гладь замерзшего озера Цевло. Путешествие на снегоходе позволит познакомиться с теми уголками, куда добраться в теплое время бывает очень сложно, а порой и невозможно.
 
Продолжительность маршрута может варьироваться по согласованию с участниками экскурсии. 
 
 
Приятным завершением экскурсии может стать чаепитие с ароматными травяными чаями и деревенскими пирожками в гостевом доме в деревне Цевло.
 
В настоящее время завершается подготовка и разметка трассы и последние подготовительные работы.
 
Подробнее узнать об экскурсии можно у специалистов отдела экологического просвещения и туризма по телефону +7 (81141) 22-391 или эл. почте polistovsky.tour@gmail.com.

Источник: Псковская Лента Новостей


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