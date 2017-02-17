До 27 апреля на турбазе «Пушкиногорье» действуют скидки на проживание

До 27 апреля туристическая база «Пушкиногорье» предлагает своим гостям скидки на проживание. По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, стоимость проживания в 2-местном номере «стандарт» составит 1800 рублей, в 1-местном «улучшенном» - 1500 рублей.

Напомним, что учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье» расположено вблизи музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», на окраине поселка Пушкинские Горы. Любителей тихого отдыха на природе ждут аллеи и лесные тропинки, прекрасно подходящие для долгих пеших прогулок. На базе работают пункт проката спортивного инвентаря, футбольная и волейбольная площадки. К услугам отдыхающих - русская баня и финская сауна. Также турбаза располагает столовой на 200 посадочных мест и банкетным залом на 50 мест. Ежедневно ждет своих посетителей и уютное кафе «Пушкиногорье».

Для туристов, путешествующих на автомобиле, на территории «Пушкиногорья» имеется охраняемая автостоянка.

Более подробно об условиях бронирования и размещения можно узнать, обратившись в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Источник: Псковская Лента Новостей