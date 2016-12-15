Музейная акция «Рождество – семейный праздник» состоится завтра в Поганкиных палатах
07.01.2017 12:56 ПЛН, Псков
8 января в 12.00 и в 14.00 в Поганкиных палатах пройдет культурно-образовательная программа «Рождество - семейный праздник».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике, детей познакомят с народными традициями подготовки и празднования Рождества Христова, расскажут о святочных гаданиях, проведут мастер-класс по изготовлению музейного сувенира.
Программа пройдет в Поганкиных палатах (ул. Некрасова, 7).
Стоимость:
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100 руб./чел – взрослые
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60 руб./чел – школьники
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40 руб./чел – дошкольники
Мастер-класс оплачивается дополнительно.
Контактная информация: 8-911-395-64-77, pskovmuseum@mail.ru.
Предварительная запись обязательна.
Источник: Псковская Лента Новостей