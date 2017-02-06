Костюмированный парад откроет масленичные гуляния в Великих Луках

Широкую Масленицу отметят в Великих Луках 25 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города, в этом году масленичные гуляния начнутся 25 февраля в 11.30 на площади Ленина с костюмированного парада.

Колонна ряженых в сопровождении духового оркестра двинется по центральному городскому мосту к месту проведения народных гуляний в городской парк культуры и отдыха. По пути глашатаи будут созывать гостей и информировать великолучан о программе праздника.

В городском парке будут организованы развлечения для великолучан и традиционные масленичные забавы. Это и скоморохи с веселыми шутками, и потешный столб, на котором самого ловкого будет ждать приз, и катание на санях. На традиционной выставке собак запланирован костюмированный бал и дефиле четвероногих моделей.

Также на территории городского парка культуры и отдыха будет организована выездная торговля, а самым главным блюдом, конечно, станут масленичные блины.

Завершится праздник в 15.00 сожжением чучела Масленицы, а потом надо обязательно вымазать себе лицо сажей от костра. Как уверяют организаторы праздника, тех, кто это сделает, удача не покинет весь год.

Источник: Псковская Лента Новостей