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Вышел в свет Событийный календарь Псковской области на 2017 год : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Событийный туризм



Вышел в свет Событийный календарь Псковской области на 2017 год

Вышел в свет Событийный календарь Псковской области на 2017 год

Информационный туристский центр Псковской области выпускает Событийный календарь области на 2017 год, сообщает сайт центра. В буклете рассказывается как уже о полюбившихся публике традиционных мероприятиях (Пушкинский праздник...



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Вышел в свет Событийный календарь Псковской области на 2017 год


09.03.2017 21:06 ПЛН, Псков

Информационный туристский центр Псковской области выпускает Событийный календарь области на 2017 год, сообщает сайт центра.

В буклете рассказывается как уже о полюбившихся публике традиционных мероприятиях (Пушкинский праздник поэзии, фестиваль Crescendo, Международная встреча воздухоплавателей), так и о новых событиях (например, чемпионате России по парашютному спорту).

Кроме того, во второй раз состоится международный фестиваль искусств людей с особенностями развития «Другое искусство».

Источник: Псковская Лента Новостей


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