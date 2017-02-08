Вышел в свет Событийный календарь Псковской области на 2017 год

Информационный туристский центр Псковской области выпускает Событийный календарь области на 2017 год, сообщает сайт центра.

В буклете рассказывается как уже о полюбившихся публике традиционных мероприятиях (Пушкинский праздник поэзии, фестиваль Crescendo, Международная встреча воздухоплавателей), так и о новых событиях (например, чемпионате России по парашютному спорту).

Кроме того, во второй раз состоится международный фестиваль искусств людей с особенностями развития «Другое искусство».

Источник: Псковская Лента Новостей