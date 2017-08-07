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ОГО! Железный град | #17 : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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ОГО! Железный град | #17
08.08.2017 15:41 ПЛН, Псков
Как прошел фестиваль исторической реконструкции «Железный град-2017», смотрите в новом выпуске нашей передачи «ОГО!».
Источник: Псковская Лента Новостей
Как вы понимаете словосочетание «горящий тур»?