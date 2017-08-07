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ОГО! Железный град | #17 : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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5 и 6 августа в Изборске пройдет «Железный град-2017». ПРОГРАММА

5 и 6 августа в Изборске пройдет «Железный град-2017». ПРОГРАММА

5 и 6 августа в Изборске пройдет фестиваль исторической реконструкции «Железный град-2017». На сайте Информационного туристского центра Псковской области опубликована программа фестиваля.  ..7



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ОГО! Железный град | #17


08.08.2017 15:41 ПЛН, Псков

Как прошел фестиваль исторической реконструкции «Железный град-2017», смотрите в новом выпуске нашей передачи «ОГО!».

Источник: Псковская Лента Новостей


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