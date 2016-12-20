Провести незабываемые каникулы на горнолыжных курортах предлагает псковичам Бюро путешествий «Континент»

Бюро путешествий «Континент» предлагает псковичам отправиться на горнолыжный отдых и провести незабываемые каникулы среди великолепных горных пейзажей.

Горные лыжи – это один из лучших способов провести отдых в движении и с пользой для своего здоровья и настроения, гарантирующий массу незабываемых впечатлений и заряд бодрости на долгое время. Горнолыжный отдых – это спорт, возможность прокатиться по самым известным лыжным трассам, насладиться ослепительными заснеженными пейзажами, отправиться на интереснейшие экскурсии и познакомиться с выбранной для отдыха страной.

Всем любителям активного зимнего отдыха «Континент» предлагает горнолыжные туры на любой вкус и кошелёк - сотрудники фирмы помогут выбрать тур в любом направлении: будь это короткая поездка на выходные или длительные путешествия по самым интересным и популярным горнолыжным курортам мира.

У каждого есть возможность выбрать себе отдых по вкусу: Австрия, Швейцария, Словения, Италия, Андорра, Грузия, Финляндия, Франция, Болгария и множество других стран и курортов с нетерпением ждут как новичков, которые только планируют освоить лыжи, так и профессионалов на своих склонах.

«Континент» готов учитывать все ваши пожелания и индивидуальные особенности – если вы новичок в этом деле, то менеджеры бюро путешествий с радостью помогут найти вам именно тот тур, где на курортах есть горнолыжные школы, в которых инструкторы обучают всех желающих этому зимнему виду спорта. В таких школах к услугам туристов всегда предлагается прокат оборудования, а также обучающие программы, рассчитанные на детей и новичков.

В том случае, если вы не хотите ехать далеко, то в Бюро путешествий «Континент» вам помогут отправиться на лучшие горнолыжные курорты России. Вы убедитесь в том, что за отличным отдыхом не надо ехать далеко: Красная поляна в Сочи, Домбай, также любовью туристов пользуются и горнолыжные курорты Урала (Банное, Завьялиха, Абзаково), Санкт-Петербурга, Орловской, Кемеровской, Мурманской области. География любителей зимних видов отдыха охватывает всю Россию, и замечательно отдохнуть можно на любом из этих курортов.

Но не стоит забывать и о ближнем зарубежье: странам Прибалтики тоже есть чем удивить любителей горных лыж – особой популярностью среди любителей зимних видов спорта пользуются Сигулда (горнолыжный курорт №1 в Латвии) и Цесис, неподалёку от которого построены два современных горнолыжных центра, Жагаркалнс и Озолкалнс, которые в зимнее время пользуются большой популярностью. Особенно любим туристами Мадонский район, где активный зимний отдых получил развитие благодаря глубокому снегу и Видземской возвышенности.

Эстонии также есть чем удивить вас: в 14 километрах от города Отепя расположен её главный горнолыжный курорт – Куутсемяэ, название которого в переводе с эстонского звучит как «голова медведя». Трассы Куутсемяэ не могут похвастаться особой протяженностью или сложностью, но пролететь по склону с ветерком здесь вполне возможно.

Горные лыжи – это, в первую очередь, всплеск острых ощущений. Тот, кто единожды ощутил выброс адреналина во время спуска с горы, уже никогда не откажется от этого удовольствия и Вы захотите испытывать это снова и снова. И не забывайте, что горнолыжные туры подойдут как для отдыха в одиночку, так и для отдыха всей семьёй.

Бюро путешествий «Континент»

Офис в гипермаркете «Лента», ежедневно пн-пт с 11:00 до 20:00, сб с 11:00 до 18:00, вск с 11:00 до 16:00. Телефон: 700-780

Офис на Октябрьском пр. 46, пн-пт. с 9:30 до 18:30. Телефон: 29-34-74

Бюро путешествий «Континент» активно работает на туристическом рынке Пскова и области с 2003 года. Обширная база постоянных клиентов – свидетельство высокого качества отдыха с «Континентом». Секрет успеха компании - в профессионализме и добросовестности ее сотрудников.

Источник: Псковская Лента Новостей